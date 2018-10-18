КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Следствие устанавливает возможных сообщников студента Керченского политехнического колледжа, устроившего массовое убийство в учебном заведении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его мнению, он не мог один устроить стрельбу и взрыв.

Аксенов подчеркнул, что стоит задача установить, кто готовил студента к преступлению.

Также он отметил, что сейчас все учебные заведения Керчи надежно защищены, возле них стоит вооруженная охрана.

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в своем колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.