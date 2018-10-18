Число погибших при нападении на керченский колледж возросло до 21

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

Автомобиль скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число погибших при нападении на керченский колледж увеличилось до 21, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, шестнадцатилетняя девушка скончалась на борту медицинского вертолета по пути в Симферополь.

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Среди погибших шестнадцать студентов и пять сотрудников техникума. Еще более пятидесяти человек пострадали, их доставят в ведущие медицинские центры страны.

Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. За четыре дня до нападения он купил 150 патронов.