При нападении в колледже в Керчи погибли подростки из Краснодарского края

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Подростки из Краснодарского края оказались в числе погибших при ЧП в колледже в Керчи, их родным будет оказана психологическая поддержка и помощь в организации похорон, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что на лечении в медицинских организациях Кубани находятся шесть пострадавших в Керчи: двое в Детской краевой клинической больнице и четверо в ЦРБ Темрюка.

"К большому сожалению, среди погибших в Керчи есть ребята из Краснодарского края. Это невыносимая боль, невосполнимая утрата. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь семьям выдержать это горе. Главам муниципалитетов поручено оказать им всестороннюю поддержку, в том числе в организации похорон, психологическую помощь родным", — заявил глава региона.

"Из резервного фонда края будут выделены средства на поддержку семей. Министерство социальной защиты края окажет все меры социальной поддержки этим семьям. Еще несколько жителей края пострадали в результате трагедии. Сейчас им оказывается медицинская помощь", — подчеркнул Кондратьев.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.