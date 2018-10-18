Опубликован официальный список погибших в керченском колледже

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Официальный список погибших в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже опубликован на сайте правительства Крыма.
Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли двадцать человек, среди которых пятнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.
Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений. Родные погибших и пострадавших получат по миллиону рублей от фонда социального страхования. Также семьям погибших выплатят по миллиону рублей из бюджета, родным пострадавших — по пятьсот тысяч.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.