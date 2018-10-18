Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 20 человек‍

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число жертв трагедии в колледже в Керчи возросло до 20, тела погибших опознали, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Как стало известно, среди погибших были 15 студентов, шесть из которых — несовершеннолетние. Также инцидент унес жизни пяти работников колледжа.

Кроме того, замглавы керченской администрации Дилявер Мельгазиев сообщил, что в городе не станут закрывать учебные заведения из-за происшествия, однако школы и детские сады будут находиться под усиленной охраной. В частности, за безопасностью будут следить сотрудники Росгвардии. При этом работу самого колледжа временно приостановят.

Трагедия в Керчи

Накануне студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в здании учебного заведения. По последним данным, пострадали около 50 человек. Подозреваемый покончил с собой.

При этом у 18-летнего Рослякова было разрешение на хранение оружия, которое он получил, в частности, после прохождения медосмотра, включая проверку у психиатра.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, предполагаемый преступник во время учебы получал стипендию и ранее не проявлял агрессию, а также у него не было проблем с законом, и он не вызывал никаких подозрений.

Изначально следствие рассматривало версию теракта, однако позже переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. На данный момент правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники.

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