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Происшествия

Число жертв нападения на колледж в Керчи возросло до 20 человек‍

(обновлено: 07:18 18.10.2018)
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© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкНападение на политехнический колледж в Керчи. Архивное фотоНападение на политехнический колледж в Керчи. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число жертв трагедии в колледже в Керчи возросло до 20, тела погибших опознали, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Момент нападения на керченский колледж
© Ruptly
Нападение на керченский колледж попало на видео
Как стало известно, среди погибших были 15 студентов, шесть из которых — несовершеннолетние. Также инцидент унес жизни пяти работников колледжа.

Кроме того, замглавы керченской администрации Дилявер Мельгазиев сообщил, что в городе не станут закрывать учебные заведения из-за происшествия, однако школы и детские сады будут находиться под усиленной охраной. В частности, за безопасностью будут следить сотрудники Росгвардии. При этом работу самого колледжа временно приостановят.

Трагедия в Керчи

Накануне студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в здании учебного заведения. По последним данным, пострадали около 50 человек. Подозреваемый покончил с собой.

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Тамара Голованова
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В Керчи провели обыски у родителей совершившего взрыв студента
При этом у 18-летнего Рослякова было разрешение на хранение оружия, которое он получил, в частности, после прохождения медосмотра, включая проверку у психиатра.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, предполагаемый преступник во время учебы получал стипендию и ранее не проявлял агрессию, а также у него не было проблем с законом, и он не вызывал никаких подозрений.

Изначально следствие рассматривало версию теракта, однако позже переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. На данный момент правоохранители также выясняют, были ли у стрелка сообщники.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика
Взрыв и стрельба в Керчи
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Происшествия
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сидор Сидоров
Сообщники были, в лице государства, выдающего разрешение на оружие восемнадцатилетним. Спрашивается зачем? Этот вчерашний малолетка занимался охотой? Нет. Так зачем ему оружие???? Не пора ли вернуть практику СССР, когда членом Охотничьего общества человек мог стать только по рекомендации двух охотников, и получить разрешение на автоматическое или нарезное оружие мог только через пять лет после того, как он вступил в это общество. Разрешение на оружие не должно носить формальный характер. Так же считаю, если человек, имея оружие, охотой не занимается, лицензию на отстрел не покупал в течении какого то времени, оружие у него должно быть изъято.
06:48
18.10.2018
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Alexmen10084Сидор Сидоров
Сидор Сидоров, А как же спорт??? Есть люди которые любят стрелять на стрельбище, а не убивать животных... А оборона своей жизни, своих близких, дома... У преступника в любом случае имеется возможность купить ствол незаконно (слишком уж много их по стране уже разошлось и днем с огнем не собрать)... Я вот не верю в органы полиции, росгвардии, они никогда не смогут защитить граждан, да на вызов то не всегда приезжают. Как говориться: в России спасение утопающего - дело рук самого утопающего...
07:26
18.10.2018
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