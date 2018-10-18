В Крыму и Севастополе пройдет трехдневный траур по жертвам ЧП в Керчи

Жители Севастополя участвуют в акции памяти погибших при нападении на керченский колледж. 17 октября 2018

Жители Севастополя участвуют в акции памяти погибших при нападении на керченский колледж. 17 октября 2018

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи пройдет в Крыму и Севастополе.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"В связи с трагедией в Крыму будет объявлен трехдневный траур", — говорится в сообщении главы Крыма Сергея Аксенова в Facebook.

"В знак солидарности с крымчанами в Севастополе объявлен трехдневный траур", — приводит пресс-служба правительства Севастополя слова губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Как сообщил журналистам керченский священник, иерей Сергий, в четверг примерно в 10.30 в районе колледжа, где произошла трагедия, пройдет общая заупокойная панихида по всем погибшим.

Также крымская республиканская телерадиовещательная компания "Крым" в связи с трагедией в колледже и трауром меняет сетку вещания и не будет показывать развлекательные программы.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>