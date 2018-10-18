В Крыму и Севастополе пройдет трехдневный траур по жертвам ЧП в Керчи

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи пройдет в Крыму и Севастополе.
"В связи с трагедией в Крыму будет объявлен трехдневный траур", — говорится в сообщении главы Крыма Сергея Аксенова в Facebook.
Как сообщил журналистам керченский священник, иерей Сергий, в четверг примерно в 10.30 в районе колледжа, где произошла трагедия, пройдет общая заупокойная панихида по всем погибшим.
Также крымская республиканская телерадиовещательная компания "Крым" в связи с трагедией в колледже и трауром меняет сетку вещания и не будет показывать развлекательные программы.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>