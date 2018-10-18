Прощеное обвинение: три сибиряка изнасиловали девушку и остались на свободе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Условным наказанием и испытательным сроком отделались три жителя Кемеровской области, совершившие групповое изнасилование в пьяном виде. В СК столь мягкий приговор объяснили тем, что подсудимые полностью признали вину и активно сотрудничали со следствием. По УК такие преступления проходят как особо тяжкие, за них полагается от четырех до десяти лет колонии. О том, почему преступникам удалось избежать реального лишения свободы, — в материале РИА Новости.

Случайная встреча

Инцидент произошел в начале июня в поселке Соломино Кемеровской области, где проживают всего около ста человек. По словам местных, в тот день возле одного из частных домов веселилась компания: 19-летний Алексей Филиппов, его старший брат Евгений и их 20-летний приятель. Подвыпившие молодые люди вели себя довольно агрессивно и привязались к случайной прохожей.

"Девятнадцатилетний подсудимый пошел следом за ней. Оказавшись на пустыре, он схватил потерпевшую за талию, затащил в кусты, избил и изнасиловал, — сообщили в СУ СКР по Кемеровской области. — Вскоре двое других обвиняемых отправились на поиски товарища. Обнаружили его в тот момент, когда он совершал насильственное преступление сексуального характера".

Вместо того чтобы прекратить преступление, молодые люди решили в нем поучаствовать. В итоге пьяная троица изнасиловала девушку и продолжила вечеринку. Потерпевшая самостоятельно добралась до знакомых, попросила вызвать полицию. Через пару часов компанию задержали.

"Братья Филипповы — деревенские ребята, не совсем, скажем так, благополучные. Младший Алексей прогуливал занятия в школе, не раз дрался, состоял на учете в полиции и кое-как окончил девять классов. Евгений более дисциплинированный", — делится своим мнением с РИА Новости знакомый подсудимых Сергей.

Учителя школы тоже отмечают, что Филипповы не отличались особой тягой к знаниям. Новость о преступлении моментально облетела весь Топкинский район, породив множество слухов и домыслов.

"Говорили, что потерпевшая якобы просила у братьев десять тысяч рублей на покупку дров, — рассказывает РИА Новости местная жительница Галина. — Не знаю, выполнили те ее просьбу или нет, но в итоге девушка их простила".

Односельчане о случившемся рассказывают крайне неохотно, а глава Соломинского сельского поселения Михаил Дмитриев и вовсе заявил РИА Новости, что слышит об инциденте впервые.

Быстрое решение

Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 часть 2 "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". За это полагается от четырех до десяти лет колонии. Обвиняемые полностью признали вину и дали необходимые показания. Через месяц материалы дела передали в Топкинский городской суд.

Чтобы определиться с вердиктом, судье Вадиму Гуськову хватило одного заседания. Несмотря на обвинительный приговор, реального лишения свободы насильникам удалось избежать — им дали четыре года условно с четырехлетним испытательным сроком.

© Топкинский городской суд Кемеровской области Скриншот с сайта Топкинского городского суда Кемеровской области © Топкинский городской суд Кемеровской области Скриншот с сайта Топкинского городского суда Кемеровской области

"Мы не можем комментировать решения суда, так как рассмотрение этого дела проходило в закрытом режиме, — сообщила РИА Новости ответственная за взаимодействие со СМИ Топкинского районного суда Светлана Шилина. — Тем более приговор уже вступил в законную силу".

Как проинформировал РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, при вынесении приговора суд учел, что фигуранты впервые привлекались к уголовной ответственности, признали вину и активно помогали следствию. Кроме того, судья принял во внимание позицию потерпевшей, попросившей не наказывать молодых людей реальным лишением свободы. Впрочем, последний довод эксперты считают малоубедительным.

"Изнасилование — это тяжкое преступление, представляющее общественную опасность. Это не частное обвинение, касающееся только одного человека. И при вынесении приговора это надо учитывать в первую очередь, — объясняет РИА Новости экс-оперуполномоченный по особо важным делам "убойного" отдела МУРа подполковник милиции Игорь Васильев. — Поэтому пожелание потерпевшей не должно играть никакой роли. Особенно если дело дошло до суда".

"Странный вердикт"

Столь мягкое наказание за особо тяжкое преступление вызвало серьезный общественный резонанс. В социальных сетях и на форумах пишут гневные комментарии в адрес участников судебного процесса, требуют отправить дело на пересмотр.

"При всех смягчающих раскладах, таких как наличие несовершеннолетних детей, полная выплата материальной и моральной компенсаций, признание вины, сотрудничество со следствием и так далее, судьи дают минимальное наказание, но это все равно реальное лишение свободы, — на условиях анонимности рассказал РИА Новости федеральный судья, более 15 лет рассматривающий уголовные дела. — Приговор очень неоднозначный, к тому же в деле есть отягчающее обстоятельства — состояние алкогольного опьянения, в котором находились подсудимые в момент совершения преступления".

Того же мнения придерживаются и большинство юристов, опрошенных РИА Новости. "Вердикт действительно очень странный, учитывая, что категория преступления относится к тяжким. Условный срок по таким делам назначается в исключительных случаях, когда имеются обстоятельства, существенно снижающие опасность совершенного преступления: активное содействие виновников со следствием, очень положительная характеристика, а также пассивная роль в преступлении, — отметил юрист. — По своему опыту скажу, что по подобным делам все вышеперечисленные обстоятельства, как правило, судьи игнорируют. А по групповым изнасилованиям виновные получают довольно длительные реальные сроки, даже если дела рассматриваются в особом порядке".

В СУ СКР по Кемеровской области заявили РИА Новости, что не могут комментировать решение суда, добавив лишь, что вина подсудимых полностью доказана. На днях уголовное дело передали в архив.