Прощеное обвинение: три сибиряка изнасиловали девушку и остались на свободе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Условным наказанием и испытательным сроком отделались три жителя Кемеровской области, совершившие групповое изнасилование в пьяном виде. В СК столь мягкий приговор объяснили тем, что подсудимые полностью признали вину и активно сотрудничали со следствием. По УК такие преступления проходят как особо тяжкие, за них полагается от четырех до десяти лет колонии. О том, почему преступникам удалось избежать реального лишения свободы, — в материале РИА Новости.
Случайная встреча
Инцидент произошел в начале июня в поселке Соломино Кемеровской области, где проживают всего около ста человек. По словам местных, в тот день возле одного из частных домов веселилась компания: 19-летний Алексей Филиппов, его старший брат Евгений и их 20-летний приятель. Подвыпившие молодые люди вели себя довольно агрессивно и привязались к случайной прохожей.
"Девятнадцатилетний подсудимый пошел следом за ней. Оказавшись на пустыре, он схватил потерпевшую за талию, затащил в кусты, избил и изнасиловал, — сообщили в СУ СКР по Кемеровской области. — Вскоре двое других обвиняемых отправились на поиски товарища. Обнаружили его в тот момент, когда он совершал насильственное преступление сексуального характера".
Вместо того чтобы прекратить преступление, молодые люди решили в нем поучаствовать. В итоге пьяная троица изнасиловала девушку и продолжила вечеринку. Потерпевшая самостоятельно добралась до знакомых, попросила вызвать полицию. Через пару часов компанию задержали.
"Братья Филипповы — деревенские ребята, не совсем, скажем так, благополучные. Младший Алексей прогуливал занятия в школе, не раз дрался, состоял на учете в полиции и кое-как окончил девять классов. Евгений более дисциплинированный", — делится своим мнением с РИА Новости знакомый подсудимых Сергей.
"Говорили, что потерпевшая якобы просила у братьев десять тысяч рублей на покупку дров, — рассказывает РИА Новости местная жительница Галина. — Не знаю, выполнили те ее просьбу или нет, но в итоге девушка их простила".
Односельчане о случившемся рассказывают крайне неохотно, а глава Соломинского сельского поселения Михаил Дмитриев и вовсе заявил РИА Новости, что слышит об инциденте впервые.
Быстрое решение
Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 часть 2 "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". За это полагается от четырех до десяти лет колонии. Обвиняемые полностью признали вину и дали необходимые показания. Через месяц материалы дела передали в Топкинский городской суд.
Чтобы определиться с вердиктом, судье Вадиму Гуськову хватило одного заседания. Несмотря на обвинительный приговор, реального лишения свободы насильникам удалось избежать — им дали четыре года условно с четырехлетним испытательным сроком.
"Мы не можем комментировать решения суда, так как рассмотрение этого дела проходило в закрытом режиме, — сообщила РИА Новости ответственная за взаимодействие со СМИ Топкинского районного суда Светлана Шилина. — Тем более приговор уже вступил в законную силу".
Как проинформировал РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, при вынесении приговора суд учел, что фигуранты впервые привлекались к уголовной ответственности, признали вину и активно помогали следствию. Кроме того, судья принял во внимание позицию потерпевшей, попросившей не наказывать молодых людей реальным лишением свободы. Впрочем, последний довод эксперты считают малоубедительным.
"Изнасилование — это тяжкое преступление, представляющее общественную опасность. Это не частное обвинение, касающееся только одного человека. И при вынесении приговора это надо учитывать в первую очередь, — объясняет РИА Новости экс-оперуполномоченный по особо важным делам "убойного" отдела МУРа подполковник милиции Игорь Васильев. — Поэтому пожелание потерпевшей не должно играть никакой роли. Особенно если дело дошло до суда".
"Странный вердикт"
Столь мягкое наказание за особо тяжкое преступление вызвало серьезный общественный резонанс. В социальных сетях и на форумах пишут гневные комментарии в адрес участников судебного процесса, требуют отправить дело на пересмотр.
"При всех смягчающих раскладах, таких как наличие несовершеннолетних детей, полная выплата материальной и моральной компенсаций, признание вины, сотрудничество со следствием и так далее, судьи дают минимальное наказание, но это все равно реальное лишение свободы, — на условиях анонимности рассказал РИА Новости федеральный судья, более 15 лет рассматривающий уголовные дела. — Приговор очень неоднозначный, к тому же в деле есть отягчающее обстоятельства — состояние алкогольного опьянения, в котором находились подсудимые в момент совершения преступления".
В СУ СКР по Кемеровской области заявили РИА Новости, что не могут комментировать решение суда, добавив лишь, что вина подсудимых полностью доказана. На днях уголовное дело передали в архив.