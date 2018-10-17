В Москве мужчина устроил поножовщину

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мужчина устроил поножовщину в районе улицы Фабрициуса на северо-западе Москвы, в результате которой один человек скончался и ещё один доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В результате ножевых ранений один человек скончался, ещё одного везут в больницу. Нападавший с места происшествия скрылся", — пояснил источник.

В полиции агентству подтвердили факт обнаружения тела.

"Подтверждаем факт обнаружения трупа, на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию злоумышленника", — сказали в пресс-службе столичного управления МВД.