МИД Чехии выразил сожаление в связи с гибелью людей в Крыму

ПРАГА, 17 окт – РИА Новости. МИД Чехии на своей странице в соцсети Twitter выразил в среду вечером соболезнования в связи с трагедией в Крыму.

"МИД Чешской республики выражает сожаление в связи с потерей молодых жизней и выражает соболезнование семьям жертв этой трагедии…", — говорится в сообщении.

Чешское внешнеполитическое ведомство пожелало скорейшего выздоровления всем раненым.

В среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>