При ЧП в Керчи 15 человек погибли на месте, четверо умерли в больнице

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. При взрыве и стрельбе в политехническом колледже Керчи на месте погибли 15 человек, еще четверо позже скончались в больнице, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В момент взрыва и стрельбы в колледже погибли 15 человек. Позднее в лечебном учреждении скончались еще четыре человека, получившие тяжелые ранения", — сказал собеседник агентства.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>



