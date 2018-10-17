Росгвардия будет охранять школы и детсады в Керчи

КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости. Возле каждой школы и детского сада в Керчи с четверга будут находиться по двое вооруженных сотрудников Росгвардии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Возле каждой школы с утра будут находиться двое вооруженных сотрудников Росгвардии, школ и детского сада города Керчь. Сегодня уже 100 сотрудников выехали из Симферополя по распоряжению штаба, который я возглавляю", — сказал он в разговоре с журналистами и родственниками пострадавших.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>