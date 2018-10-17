Подсветку Останкинской башни выключили в знак траура по погибшим в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подсветку на Останкинской телебашне в Москве в среду выключили на сутки в знак траура по погибшим в результате трагедии в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

"С 20 часов в знак траура отключена подсветка Останкинской телебашни. Отключение продлится сутки, до 20 часов завтрашнего дня", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по его информации, в Самаре и Саранске тоже выключили подсветку телебашен, а в Мурманске перевели в статичный режим.

Это не первый раз, когда огни Останкинской башни гаснут в знак траура. Так, подсветка выключалась после трагедии в Кемерово.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>