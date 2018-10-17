Стали известны имена 40 пострадавших при взрыве в Керчи

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Оперативный штаб огласил список из 40 пострадавших при взрыве в Керчи, ещё десять человек не могут опознать, так как они находятся в тяжелом состоянии.

"Список сформирован. Есть ещё десять человек, которые находятся в тяжелом состоянии, мы их идентифицировать пока не можем", — заявил журналистам представитель штаба.

В списке, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, 40 человек. В настоящее время информация уточняется.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>