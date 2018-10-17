Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

По последним данным, число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах.

"Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей", — сообщили в пресс-службе.

В соболезновании отмечается, что Белоруссия "потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды".

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины произошедшего и обстоятельства, которые способствовали трагедии.

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