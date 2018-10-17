В Керчи провели обыски у родителей совершившего взрыв студента

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Следователи провели обыски по месту жительства родителей студента, причастного к стрельбе и взрыву в колледже в Керчи, выясняют его мотивы, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.
По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>