Минздрав уточнил число погибших и пострадавших в Керчи

Главное за 17 октября 2018 года (7)

Автомобиль скорой помощи у Политехнического колледжа в Керчи

Автомобиль скорой помощи у Политехнического колледжа в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах, сообщается на сайте Минздрава РФ.

"По последним данным, число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по поручению министра здравоохранения в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медицинской помощи.

Кроме того, в настоящее время в аэропорту Симферополя приземляется спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>