Минздрав уточнил число погибших и пострадавших в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число погибших в Керченском политехническом колледже составило 19 человек, 37 человек находятся в стационарах, сообщается на сайте Минздрава РФ.
Добавляется, что по поручению министра здравоохранения в федеральных учреждениях зарезервированы койки на случай, если потребуется оказание специализированной медицинской помощи.
Кроме того, в настоящее время в аэропорту Симферополя приземляется спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
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