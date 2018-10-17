Списки погибших и пострадавших в Керчи обнародуют в ближайшее время

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Списки погибших и пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи будут опубликованы в ближайшее время, сообщили журналистам в пресс-службе крымского управления ФСБ.

"Приоритетная задача — сформировать списки. Сейчас эта задача выполняется и уже на завершающей стадии. Они будут обнародованы в ближайшее время", — сказали в пресс-службе.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.