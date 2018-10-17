В СПЧ предложили усилить охрану учебных заведений после трагедии в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Усиление охраны учебных заведений, а также правовое просвещение и гуманистическое воспитание молодежи помогут избежать в будущем трагедий, подобных керченской, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

В среду в колледже Керчи произошли подрыв неустановленного взрывного устройства и стрельба. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Во-первых, усиление охраны дошкольных, школьных, высших учебных заведений. И не только образовательных учреждений, но и вообще мест большого скопления людей: аэропорты, супермаркеты, театры и так далее. Во-вторых, должна быть более эффективная работа спецслужб по выявлению радикалов. Ну и третий момент – это воспитание, просвещение молодежи. Здесь, конечно, задача – воспитание правового, гуманистического мировоззрения у наших молодых людей", — сказал РИА Новости Брод.

По мнению члена СПЧ, необходимо усилить контроль над выдачей разрешений на оружие и усилить меры по противодействию коррупции в этой сфере.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>