Защита Серебренникова вызовет в суд 400 свидетелей

Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении денежных средств, у здания Мещанского суда Москвы, где пройдет предварительное слушание по уголовному делу Седьмой студии. 17 октября 2018

Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении денежных средств, у здания Мещанского суда Москвы, где пройдет предварительное слушание по уголовному делу Седьмой студии. 17 октября 2018

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Защита режиссера Кирилла Серебренникова позовет в Мещанский суд Москвы 400 свидетелей, всех участников проекта "Платформа", сообщил журналистам его адвокат Дмитрий Харитонов.

"Когда очередь дойдет до представления доказательств стороной защиты, мы вызовем 400 свидетелей. Мы будем просить, чтобы все участники "Платформы" пришли в суд, дали показания и рассказали, как они участвовали в проекте и какие деньги получали", — сказал Харитонов.

Он пояснил, что в списке свидетелей обвинения 47 человек.

"Сегодня мы просили суд изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Наша цель, чтобы люди, не представляющие никакой социальной опасности, хотя бы могли работать", — добавил адвокат.

Тем не менее, суд оставил Серебренникова под домашним арестом.