В Оренбурге усилили меры безопасности после трагедии в Керчи

УФА, 17 окт — РИА Новости. После трагедии, которая произошла в колледже в Керчи, где погибли 19 человек, власти Оренбуржья усилили меры безопасности в местах с круглосуточным пребыванием людей, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"По распоряжению губернатора области меры безопасности в регионе будут усилены в связи с трагедией в Керчи. Наша главная задача – обеспечить безопасность жителей", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Сергея Балыкина.

Под особый контроль будут взяты места массового пребывания людей.

"Это учреждения социального обслуживания, образовательные и медицинские учреждения, объекты с круглосуточным пребыванием людей, торгово-развлекательные центры и другие", — информирует ведомство.