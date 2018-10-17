Процесс по делу Серебренникова начнется 25 октября

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы 25 октября приступит к рассмотрению по существу дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Суд назначил дело к слушанию по существу в открытом режиме", — сказала она. Возвращать дело в прокуратуру – на этом настаивала защита — суд отказался.

Вместе с этим суд до апреля продлил Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум срок домашнего ареста.

Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу предъявленного обвинения, после чего подсудимые выкажут свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают. Сам Серебренников в начале расследования был помещен под домашний арест, с тех пор мера пресечения неоднократно продлялась.