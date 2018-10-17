Верховный суд пересчитал срок бывшему генералу Никандрову

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ изменил приговор бывшему первому заместителю начальника ГСУ СК Москвы Денису Никандрову, осужденному ранее к 5,5 годам заключения, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Мезенцев.

"Верховный суд изменил квалификацию с особо тяжкого преступления на тяжкое, изменил режим колонии со строгого на общий режим и пересчитал срок наказания, засчитав за 1,5 дня один день, проведённый в СИЗО", — сказал агентству адвокат Мезенцев.

Таким образом, до освобождения бывшему генералу осталось отсидеть чуть более двух лет.

Мосгорсуд ранее приговорил к 5,5 годам колонии Никандрова за взятку в 1 миллион долларов за освобождение криминального авторитета Итальянца, полученную совместно с бывшими главами ГСУСК Москвы генералом Александром Дрымановым, УСБ СКР Михаилом Максименко, СУСК Москвы по ЦАО Алексем Крамаренко, заместителем начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александром Ламоновым.

Никандров заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось Мосгорсудом без исследования доказательств и с полным признанием вины подсудимым. Поскольку материалы имеют гриф секретности, заседание по существу проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме. В открытой части была оглашена лишь вводная и резолютивная часть приговора.

Коллеги уже бывшего генерала на правах анонимности заявили РИА Новости, что Никандров пошел на сделку со следствием и дал показания на своего бывшего босса Александра Дрыманова только потому, что тот "последовательно на протяжении первоначального следствия пытался всю вину переложить на Никандрова".

В рамках сделки Никандров рассказал следствию о получении Дрымановым двух взяток — одну Никандров ему передал за собственное покровительство по службе, вторую они, судя по показаниям, получили вместе за облегчение судьбы Андрея Кочуйкова (настоящее имя Итальянца).

Кроме того, гособвинитель после приговора сообщил журналистам, что Никандров "фактически изобличил Максименко, рассказал о преступной роли Ламонова, Дрыманова и Крамаренко".