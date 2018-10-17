Глава МИД Литвы выразил соболезнования в связи с событиями в Керчи

ВИЛЬНЮС, 17 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил соболезнования семьям погибших и всем жителям Крыма в связи с трагедией в колледже в Керчи.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям жертв ужасного взрыва в Керчи", — отмечает Линкявичюс в опубликованном посте в Twitter.

Он пожелал также скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.