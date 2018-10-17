Регионы Северного Кавказа готовы помочь пострадавшим при взрыве в Керчи

НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Власти Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва в Керченском политехническом колледже в Крыму, сообщают пресс-службы глав регионов.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье теракт, позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

"Прошу передать от ставропольцев слова сочувствия и поддержки семьям, потерявшим своих родных и близких, и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы сердцем разделяем ваше горе. Готовы оказать помощь в лечении и реабилитации раненых", — говорится в телеграмме губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, направленной в адрес главы Крыма Сергея Аксенова.

О готовности оказать любую возможную помощь пострадавшим и семьям погибших заявили также врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

"Уверен, правоохранительные органы приложат максимум усилий, чтобы виновные в этом чудовищном преступлении были установлены и наказаны по всей строгости российского законодательства", — добавил руководитель Карачаево-Черкессии.