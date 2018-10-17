Учащаяся керченского колледжа рассказала о первых минутах после взрыва

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Учащаяся Керченского политехнического техникума Виктория рассказала РИА Новости, что взрыв прогремел на первом этаже здания во время перемены.

Девушка со своей группой находилась во втором здании учебного заведения, и на перемене они переходили из корпуса в корпус.

В этот момент на первом этаже прогремел взрыв.

"Мы вышли на улицу, и через пару минут начались взрывы. Сначала первый этаж, потом второй этаж. Все начали кричать, и мы услышали перестрелку. Звуки приближались, начали стрелять по студентам. Мы всей толпой начали бежать в здание, но там сработала пожарная сигнализация", — рассказала Виктория.

Учащиеся техникума выбежали на улицу и направились в противоположную от здания, где произошло ЧП, сторону. Многие перелезали через забор и бежали врассыпную, кто-то направился в расположенное поблизости заброшенное здание.

"Мы начали перелазить через забор. Мы увидели несколько раненых девочек, при нас подстрелили мальчика. Он сам не смог идти, не мог наступить на ногу. Его перенесли через забор. Часть студентов перелезла через забор, часть зашла в заброшенное здание, повыбивали там стекла, вылезли через окна и убежали", — добавила девушка.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По последним данным, погибли 18 человек, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Позднее оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, первоначальный осмотр погибших в керченском колледже говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений.