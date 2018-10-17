Очевидец рассказал подробности о ЧП в керченском колледже

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Стрельба после взрыва в Керченском политехническом колледже продолжалась примерно 15 минут, сообщил РИА Новости очевидец происшествия — студент третьего курса Юрий Керпек.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Сообщалось об около 50 пострадавших. По последним данным, погибло 18 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе.

"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал Керпек, уточнив, что никого подозрительного перед происшествием не видел.

"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил собеседник агентства.

Кроме того, он подтвердил, что распространяемые в соцсетях фото подозреваемого в совершении теракта сделаны в помещении колледжа. Однако, по словам Юрия, ни он, ни его друзья не знают изображенного на фото молодого человека.