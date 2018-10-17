Следствие не исключает, что исполнитель взрыва в Керчи мог быть не один

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Идет поиск возможных организаторов и исполнителей взрыва в колледже в Керчи, Владислав Росляков мог быть не один, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Сообщается о 18 погибших и приблизительно о 50 пострадавших. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что причастным к инциденту в Керчи является студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений колледжа.

"Следователи и оперативные сотрудники устанавливают возможную причастность к преступлению обнаруженного в одном из помещений трупа студента колледжа Рослякова, застрелившегося из находящегося рядом с ним помпового ружья. Предпринимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва", — говорится в сообщении.