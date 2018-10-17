Дело по взрыву в Керчи переквалифицировали на статью об убийстве

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Уголовное дело в связи со взрывом в Керчи переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что следствие квалифицировало взрыв в Керчи как теракт.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)", — сказала Петренко.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По последним данным СК и НАК, погибли 17 человек, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Сообщалось об около 50 пострадавших. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе.