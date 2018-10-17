Установлена личность напавшего на техникум в Керчи

Теракт в политехническом колледже в Керчи

Теракт в политехническом колледже в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "России 24".

По данным СК, им оказался оказался студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков. Тело подозреваемого нашли в библиотеке на втором этаже, его мотивы сейчас выясняются.

В результате взрыва 17 человек погибли, еще около 40 пострадали, большая часть из них — подростки. Взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами.

В НАК отметили, что у Рослякова могли быть сообщники.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Владимир Путин поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны. Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

В городе объявят трехдневный траур.