Установлена личность напавшего на техникум в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "России 24".
В результате взрыва 17 человек погибли, еще около 40 пострадали, большая часть из них — подростки. Взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами.
В НАК отметили, что у Рослякова могли быть сообщники.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Владимир Путин поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны. Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.
В городе объявят трехдневный траур.