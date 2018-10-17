Подозреваемый в совершении теракта в Керчи покончил с собой

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Это студент 4-го курса данного учебного заведения. Тело убийцы обнаружено непосредственно в библиотеке на 2-м этаже", — сказал Аксенов в эфире "России 24".

Он добавил, что мотивы студента сейчас устанавливаются.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Сообщается о 18 погибших, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших.