Подозреваемый в совершении теракта в Керчи покончил с собой

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Организатор атаки на колледж в Керчи покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Это студент 4-го курса данного учебного заведения. Тело убийцы обнаружено непосредственно в библиотеке на 2-м этаже", — сказал Аксенов в эфире "России 24".
Он добавил, что мотивы студента сейчас устанавливаются.
По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Сообщается о 18 погибших, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших.