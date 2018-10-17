Шойгу распорядился выделить средства для помощи пострадавшим в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился выделить силы и средства для помощи пострадавшим от взрыва в Керчи, сообщили в МО РФ.

"По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу выделены силы и средства военного ведомства для помощи пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже. В целях оперативной эвакуации раненых и оказания высококвалифицированной врачебной помощи на военных аэродромах Южного военного округа сосредоточены четыре самолета Ил-76 ВКС России, оборудованные медицинскими модулями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в медучреждениях МО РФ сформированы и находятся в готовности к работе с пострадавшими 24 врачебно-сестринские бригады, укомплектованные лучшими специалистами, в том числе в центральных военных клинических госпиталях имени Бурденко, Вишневского и Мандрыка.

К оперативному приему, размещению и оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим подготовлены места в военных госпиталях Минобороны России в Феодосии, Симферополе и Севастополе.