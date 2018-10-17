Шойгу распорядился выделить средства для помощи пострадавшим в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился выделить силы и средства для помощи пострадавшим от взрыва в Керчи, сообщили в МО РФ.
Отмечается, что в медучреждениях МО РФ сформированы и находятся в готовности к работе с пострадавшими 24 врачебно-сестринские бригады, укомплектованные лучшими специалистами, в том числе в центральных военных клинических госпиталях имени Бурденко, Вишневского и Мандрыка.
К оперативному приему, размещению и оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим подготовлены места в военных госпиталях Минобороны России в Феодосии, Симферополе и Севастополе.