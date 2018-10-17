Клинцевич усмотрел украинский след в теракте в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. К организации теракта в Керчи может быть причастна Украина — как официальные структуры, так и "отмороженные националисты", считает российский сенатор Франц Клинцевич.
"Не думаю, что рука ИГ* способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые в ненависти к России готовы на все", — заявил сенатор журналистам.
Он выразил уверенность в том, что следствие, на которое "будут брошены лучшие силы", установит истину.
*Террористическая организация, запрещенная в России.