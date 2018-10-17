В Анапе готовы предоставить пострадавшим в Керчи места в больницах

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Медики Анапы готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в колледже в Керчи, есть резервные места в больницах, санаторно-курортный комплекс города готов провести все мероприятия по реабилитации, сообщил РИА Новости заместитель главы города Анапы Роман Дикий.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Согласно последним данным СК, погибли 13 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".

"В настоящее время в крае идёт коллегия, где решается вопрос по поводу оказания помощи пострадавшим. Ожидается, что, скорее всего, это будет Темрюк и Анапа. Здравоохранение Анапы готово оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим в полном объеме. Есть резервные места в больницах, санаторно-курортный комплекс города готов провести все мероприятия по реабилитации", — отметил Дикий.