Поклонская назвала теракт в Керчи позорным и гнусным преступлением

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что выезжает в Керчь после взрыва в колледже, назвала произошедшее позорным и гнусным преступлением.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".

"Пугают нас такой жестокостью, я как крымчанка скажу, что они глубоко ошибаются. Мы всегда будем сильнее своей волей, духом, человечностью. Те, кто все это сделал, они шакалы позорные. Это позорное, гнусное и страшное преступление, за которое они ответят. Я также выеду обязательно в Керчь. Московские врачи готовы оказать любое содействие и выехать на место для оказания помощи и принять наших людей пострадавших, если такая необходимость будет", — сказала Поклонская журналистам.