СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, службы безопасности переведены на учащенный режим патрулирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Упрдор "Тамань".

"Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, приведены на учащённый режим патрулирования", — сообщили в пресс-службе.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".