МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Следствие квалифицировало взрыв в керченском колледже как теракт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами. Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат СК.
Владимиру Путину доложили о случившемся. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны.
В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.
Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.
В городе объявят трехдневный траур.