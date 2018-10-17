МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Следствие квалифицировало взрыв в керченском колледже как теракт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Тринадцать человек погибли, еще около пятидесяти пострадали, большая часть из них — подростки. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

Отмечается, что взрыв прогремел в столовой, а устройство было начинено металлическими предметами. Возбуждено уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат СК.

Владимиру Путину доложили о случившемся. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны.

В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Также в республику вылетит Ил-76 МЧС, он доставит медицинские модули спасателей, врачей и все необходимое оборудование.

Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы.

В городе объявят трехдневный траур.