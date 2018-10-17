ФСС назвал размер выплат родным работников, погибших и пострадавших в Керчи

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Фонд социального страхования выплатит по одному миллиону рублей родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях во время ЧП в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда соцстраха (ФСС).

Там также отметили, что на данный момент ведется расследование по установлению личностей, находившихся при исполнении служебных обязанностей.

По сообщению НАК, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.

"В рамках ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплаты родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях, составят 1 миллион рублей", — заявил собеседник агентства.

"На данный момент ведется расследование по установлению личностей, находившихся при исполнении служебных обязанностей во время ЧП в колледже в Керчи", — уточнили в ФСС.

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