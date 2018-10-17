Защита Серебренникова попросила вернуть дело в прокуратуру

Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении денежных средств, у здания Мещанского суда Москвы, где пройдет предварительное слушание по уголовному делу Седьмой студии. 17 октября 2018

Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении денежных средств, у здания Мещанского суда Москвы, где пройдет предварительное слушание по уголовному делу Седьмой студии. 17 октября 2018

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Защита режиссера Кирилла Серебренникова попросила суд вернуть в прокуратуру дело о мошенничестве в "Седьмой студии", сообщила РИА Новости в среду адвокат Ксения Карпинская.

"Попросили вернуть дело в прокуратуру", — сказала РИА Новости адвокат Ксения Карпинская.

Решение по ходатайству пока не принято.

По итогу слушания судья, если не постановит вернуть дело прокурору, назначит дату начала рассмотрения дела по существу и определит, будут ли слушания проходить в открытом или закрытом заседании.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают. Сам Серебренников в начале расследования был помещен под домашний арест, с тех пор мера пресечения неоднократно продлялась.