Защита Серебренникова попросила вернуть дело в прокуратуру

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Защита режиссера Кирилла Серебренникова попросила суд вернуть в прокуратуру дело о мошенничестве в "Седьмой студии", сообщила РИА Новости в среду адвокат Ксения Карпинская.
Решение по ходатайству пока не принято.
По итогу слушания судья, если не постановит вернуть дело прокурору, назначит дату начала рассмотрения дела по существу и определит, будут ли слушания проходить в открытом или закрытом заседании.
Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают. Сам Серебренников в начале расследования был помещен под домашний арест, с тех пор мера пресечения неоднократно продлялась.