В Кемерово виновных в изнасиловании осудили условно по просьбе жертвы

КЕМЕРОВО, 17 окт — РИА Новости. Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Кемеровской области сама попросила суд не наказывать трёх обвиняемых молодых людей реальным лишением свободы, поэтому они и получили условное наказание, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела.

Следственное управление СК РФ по Кузбассу ранее сообщило, что инцидент произошёл летом в Топкинском районе. Трое приятелей (19, 20 и 21 год) выпивали около частного дома одного из них. К парням подошла знакомая, поговорив с ними, она отправилась домой, но младший из них пошёл за ней, на пустыре схватил её за талию и затащил в кусты, после чего избил и изнасиловал. Подошедшие приятели, по данным ведомства, не заступились за женщину, а сами совершили аналогичное преступление. Суд приговорил каждого из них к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

"При вынесении приговора суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: то, что фигуранты впервые привлекаются к ответственности, полностью признали вину и помогали следствию, а главное — позицию потерпевшей, которая сама попросила не лишать их свободы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все трое молодых людей написали явки с повинной, извинились перед потерпевшей, возместили ей причиненный вред, и она их простила.

Собеседник агентства также уточнил, что приговор суда уже вступил в законную силу.