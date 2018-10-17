Место взрыва в Керчи обследуют взрывотехники ФСБ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Место взрыва в колледже в Керчи обследуют взрывотехники ФСБ, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

"По указанию руководителя оперативного штаба НАК на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан… Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", — говорится в сообщении.