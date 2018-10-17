На место взрыва в Керчи отправили представителя Минпросвещения

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Представитель министерства просвещения России направлен в керченский колледж, где произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее представитель экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве, предположительно, газа в политехническом колледже в Керчи. В пресс-службе крымского минздрава сообщили о 10 погибших и 50 пострадавших.

"На место происшествия направлен представитель Минпросвещения России", — говорится в сообщении.