В Керчи 20 человек госпитализировали после взрыва в колледже

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. После взрыва в колледже в Керчи 20 человек госпитализированы в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи прогремел в среду днем. В пресс-службе крымского Минздрава РИА Новости сообщили о 10 погибших и 50 пострадавших.

"Двадцать человек уже госпитализированы в Первую городскую больницу Керчи. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет медицины катастроф вылетает из Симферополя в Керчь.