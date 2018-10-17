Источник назвал приоритетную версию взрыва в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Версия о взрыве газа в политехническом колледже в Керчи отрабатывается как приоритетная, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее представитель экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве, предположительно, газа в политехническом колледже в Керчи. В пресс-службе крымского Минздрава сообщили о 10 погибших и 50 пострадавших.

"Предположительно, произошел взрыв газа, эта версия пока в приоритете", — сказал собеседник агентства.