Задержанного вице-премьера Крыма подозревают в получении взятки

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Задержанному в Москве вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину вменяют получение взятки, сообщается на сайте правительства республики.

"По подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 УК РФ (получение взятки. — Прим. ред.) был задержан заместитель председателя совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин. В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается. По поручению главы Республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины", — приводятся слова зампредседателя совета министров Крыма Игоря Михайличенко на сайте регионального правительства.

По словам вице-премьера, следственные действия проводятся в комитете конкурентной политики Республики Крым, в комитете дорожного хозяйства республики, службе капитального строительства Крыма, ГУП РК "Крымгазсети" и ГУП РК "Крымэнерго".

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