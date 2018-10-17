В Москве задержали вице-премьера Крыма

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве задержали Виталия Нахлупина, который занимает должность вице-премьера Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Чиновника обвиняют в получении взятки, говорится на сайте правительства республики.

Аксенов добавил, что следственные действия ведутся "в отношении должностных лиц и ряда структур".

"Это государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия "Крымэнерго", "Крымгазсети", — уточнил он на Facebook.

Политик отметил, что местные органы власти оказывают следствию необходимое содействие, предоставляют документы и информацию.

"Неприкасаемых нет и не будет. <…> Все, кто преступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо", — подчеркнул Аксенов.

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