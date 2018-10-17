В Тамбове иномарка сбила женщину с двумя детьми на переходе

ДТП с наездом на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в Тамбове. 16 октября 2018

ДТП с наездом на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в Тамбове. 16 октября 2018

ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Женщина на иномарке в Тамбове сбила переходящих дорогу по переходу местную жительницу с двумя дочками, сообщает в среду управление МВД по региону.

Авария произошла накануне у дома №73 по улице Свободная.

"Водитель автомобиля Infiniti, женщина 1991 года рождения, допустила наезд на пешеходов, женщину 1983 года рождения и двух ее дочерей: девочек 2014 и 2011 годов рождения", — говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, женщина с детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП их госпитализировали в "различные медицинские учреждения". Как пояснили РИА Новости в управлении ГИБДД по Тамбовской области, пострадавшие получили ссадины и ушибы.