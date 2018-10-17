Менеджер группы "Маша и Медведи" рассказал о состоянии здоровья солистки

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Состояние солистки группы "Маша и Медведи" Марии Макаровой, которая пожаловалась на избиение в полицию накануне вечером, удовлетворительное, она находится дома с легким сотрясением мозга, об этом РИА Новости сообщил менеджер коллектива Максим Гладких.

Ранее в пресс-службе столичного управления МВД сообщили РИА Новости, что полицейские проводят проверку после заявления солистки группы "Маша и Медведи", которая пожаловалась на то, что в результате бытового конфликта ей были нанесены телесные повреждения.

"Произошел инцидент, в результате которого Мария пострадала… У нее ушибы, синяки, легкое сотрясение мозга, но она в удовлетворительном состоянии, находится дома", — сказал Гладких.

По его словам, у соседа артистки, деятеля искусств, некие люди пытаются отобрать квартиру, а жильцы дома по очереди несут вахту, чтобы не допустить этого.

"В одно из таких дежурств эти люди избили Марию", — пояснил собеседник агентства.

В пятницу у группы "Маша и Медведи" запланирован концерт в одном из столичных клубов. Менеджер отметил, что отменять выступление они не собираются.

В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах также сообщил, что Макарова в результате инцидента получила ссадины и гематомы.

"Уголовное дело в данный момент не возбуждено, проводится проверка. Пострадавшая в результате инцидента получила ссадины и гематомы", — пояснил собеседник агентства.