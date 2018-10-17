В Комсомольске-на-Амуре спасли ребенка, упавшего с четвертого этажа

ХАБАРОВСК, 17 окт — РИА Новости. Шестилетний мальчик в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края остался жив, после того как выпал с балкона четвертого этажа, спасатели успели подхватить ребенка, а их в свою очередь своевременно вызвала сотрудник полиции, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным УМВД, в полицию пришло сообщение о ребенке, который без присмотра взрослых играл на балконе четвертого этажа многоквартирного дома по Аллее Труда. На место прибыла инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Елена Литовченко.

"Увидев, что балкон не застеклен, а мальчик стоит на табурете и опирается на ограждение, сотрудница полиции вызвала работников МЧС. До прибытия спасателей она отвлекала малыша, чтобы он не упал вниз. В момент, когда ребенок не удержался и перевалился за ограждение, его подхватили прибывшие на место вызова спасатели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчика привезли в отдел полиции, где он дожидался прихода матери. Полиция установила, что ребенок часто остается один дома, когда его мать уходит на работу. Детский сад он не посещает. Полицейские провели с женщиной беседу и поставили семью на профилактический учет. Административный протокол за неисполнение родительских обязанностей направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.