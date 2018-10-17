В Москве избили вокалистку группы "Маша и Медведи"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вокалистку группы "Маша и Медведи" Марию Макарову избили в Москве. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что девушке нанесли несколько ударов, повлекших телесные повреждения.

Как позже рассказали изданию в пресс-службе столичного МВД, в ОВД по Басманному райну обратилась женщина 1977 года рождения, которая заявила, что в результате бытового конфликта ей были нанесены телесные повреждения.

После инцидента правоохранительные органы начали проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Маша и Медведи" — российская рок-группа, созданная в 1997 году Марией Макаровой. Самой известной композицией группы является песня "Любочка".