В Удмуртии два человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом

УФА, 16 окт – РИА Новости. Два человека погибли, четверо с травмами госпитализированы в удмуртском Воткинске при столкновении грузовика и микроавтобуса, который перевозил городских рабочих, сообщили в МВД Удмуртии.

По данным ведомства, авария произошла во вторник на автодороге Ижевск-Воткинск, столкнулись грузовая машина МАЗ и автомобиль "Газель".

"В результате ДТП смертельные травмы получили водитель грузовика – мужчина 1956 года рождения и пассажир "Газели" 1988 года рождения. Четыре человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по факту происшествия, отмечает СУСК РФ по региону.

"По предварительным данным, авария произошла из-за того, что грузовик выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузопассажирским автомобилем. Погибший водитель МАЗ – житель Твери, погибший пассажир жил в селе Дебесы Удмуртии", — уточняют следователи.

По данным следствия, в "Газели" ехала бригада рабочих в Воткинск для работ по благоустройству городской территории. Пострадавшие получили тяжелые ранения.